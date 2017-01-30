Европарламент: Сейчас не время для отмены санкций против России

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Фото: AP/Scanpix

Говорить о снятии антироссийских санкций Евросоюза пока рано, заявил в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Все решения, которые мы приняли, остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений», — сказал он на пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым.

На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп также прокомментировал информацию о возможном скором снятии санкций с России. По данным Reuters, он заявил, что говорить о снятии ограничений с РФ рано. При этом Трамп отметил, что если отношения с РФ улучшатся, то это будет положительным знаком.

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