Европарламент: Сейчас не время для отмены санкций против России

Говорить о снятии антироссийских санкций Евросоюза пока рано, заявил в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Все решения, которые мы приняли, остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений», — сказал он на пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым.

На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп также прокомментировал информацию о возможном скором снятии санкций с России. По данным Reuters, он заявил, что говорить о снятии ограничений с РФ рано. При этом Трамп отметил, что если отношения с РФ улучшатся, то это будет положительным знаком.