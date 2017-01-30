Ангела Меркель публично раскритиковала Дональда Трампа

Ангела Меркель
 

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Чтобы выразить позицию правительства ФРГ по поводу иммиграционной политики Дональда Трампа, канцлер ФРГ изменила текст официального заявления, с которым должна была выступить перед встречей с президентом Украины.

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Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) подвергла резкой критике иммиграционную политику президента США Дональда Трампа, в частности, его указ о временном запрете на въезд в страну гражданам семи мусульманских государств. «На мой взгляд, эти действия противоречат принципам международной помощи беженцам и международному сотрудничеству», - заявила Меркель в понедельник, 30 января, в Берлине в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Вопреки протоколу

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Как отмечает агентство dpa, глава правительства ФРГ изменила текст уже утвержденного заявления, с которым она должна была выступить перед встречей с украинским лидером, отметив, что она хотела бы прокомментировать «недавние события». Подобные изменения в протокол вносятся крайне редко, подчеркивает агентство.

«Необходимая и решительная борьба с терроризмом ни в коем случае не оправдывает огульных подозрений в отношении людей определенного происхождения или определенной веры, в данном случае - мусульман», - заявила Меркель.

Меркель обещала помощь

Ведомство федерального канцлера и министерство иностранных дел ФРГ, по ее словам, приложат все усилия, чтобы уточнить правовое положение тех, кого затронул указ Трампа, особенно людей с двойным гражданством, и будут последовательно отстаивать их интересы. Федеральное правительство также намерено провести консультации по этому вопросу с европейскими партнерами, добавила Ангела Меркель.

Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) распространил заявление, в котором от имени канцлера выразил несогласие с действиями Дональда Трампа. Однако личное заявление Ангелы Меркель отличалось гораздо более резким тоном, подчеркивает агентство dpa.

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