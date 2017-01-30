Марин Ле Пен уличили в нецелевом расходовании средств Европарламента

Марин Ле Пен
 

Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен должна будет вернуть Европарламенту деньги, незаконно потраченные на зарплату ее сотрудникам, работающим во Франции.

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Глава французского ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен до 31 января должна вернуть Европейскому парламенту 298 тысяч евро, незаконно истраченных из средств этого законодательного органа. Информацию, распространенную в понедельник, 30 января, французскими СМИ, подтвердили источники в Европарламенте.

До 28 февраля лидер французских правопопулистов должна будет заплатить еще 42 тысячи евро. В противном случае Европарламент планирует сократить сумму выплат Марин Ле Пен, положенных ей как евродепутату, до полного погашения задолженности.

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Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что сотрудники «Национального фронта» незаконно получали зарплату из средств Европарламента, работая при этом во Франции. Французские органы юстиции уже начали расследование по этому вопросу.

Яблочко от яблони….

Марин Ле Пен выразила протест против требования вернуть деньги, назвав его политически мотивированным и заявив, что это происки ее противников в Европейском парламенте.

Лидеров «Национального фронта» не впервые уличают в нецелевом расходовании европейских финансовых средств. Европарламент уже предъявлял аналогичное обвинение отцу Марин Ле Пен - основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен должен был вернуть 320 тысяч евро, незаконно потраченных из средств Европарламента на оплату функционеров своей партии, не входящих в аппарат европейского законодательного органа. Поскольку он отказался платить, Европарламент в 2016 году начал процедуру по ежемесячному удерживанию части заработка политика.


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