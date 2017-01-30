СМИ: самый опасный враг Кадырова заполучил его секретный номер телефона

В Чечне 4-й отдел по особо важным делам Следственного управления СК по республике возбудил уголовное дело по факту попытки покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, дело было возбуждено по ст. 277 УК России (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), и это расследование именно неудачной попытки покушения на жизнь Кадырова.

Газета сообщала о попытке покушения на главу республики еще в октябре 2016 года. По их данным, нападение готовилось в середине года и было предотвращено.

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Тогда были задержаны более 100 человек, и среди них двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова — Валид Яхиханов.

По информации издания,

Валид воспользовался близкими отношениями с Исламом и получил секретный номер телефона Рамзана,

который был известен только ограниченному кругу самых приближенных к главе Чечни лиц.

Как сообщает газета, Валид Яхиханов передал этот номер Бадруди Ямадаеву, одному из двух оставшихся в живых братьев Ямадаевых. «Новая» отмечает, что Бадруди уже несколько лет считается самым опасным врагом Кадырова.

«Когда Кадырову на его личный секретный номер позвонил его самый опасный враг, он буквально впал в шок», — говорится в тексте издания. По данным газеты, именно Валид Яхиханов рассказал о готовящемся в селе Беной покушении на Кадырова.

В октябре 2016 года газета со ссылкой на источники сообщала, что покушение готовилось в селе Беной, в резиденции, в которой обычно останавливается Кадыров. По их данным

, в резиденции была заложена взрывчатка, а у самих заговорщиков изъяли целый арсенал серьезного новейшего оружия.

Сам глава Чечни рассказал, что за годы пребывания на посту на него неоднократно покушались, но назвал «чушью» сообщения СМИ о том, что на него покушались в начале лета 2016 года.