СМИ: самый опасный враг Кадырова заполучил его секретный номер телефона

Рамзан Кадыров
 

Рамзан Кадыров. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В Чечне 4-й отдел по особо важным делам Следственного управления СК по республике возбудил уголовное дело по факту попытки покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, дело было возбуждено по ст. 277 УК России (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), и это расследование именно неудачной попытки покушения на жизнь Кадырова.

Газета сообщала о попытке покушения на главу республики еще в октябре 2016 года. По их данным, нападение готовилось в середине года и было предотвращено.

Реклама

Тогда были задержаны более 100 человек, и среди них двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова — Валид Яхиханов.

По информации издания,

Валид воспользовался близкими отношениями с Исламом и получил секретный номер телефона Рамзана,

который был известен только ограниченному кругу самых приближенных к главе Чечни лиц.

Как сообщает газета, Валид Яхиханов передал этот номер Бадруди Ямадаеву, одному из двух оставшихся в живых братьев Ямадаевых. «Новая» отмечает, что Бадруди уже несколько лет считается самым опасным врагом Кадырова.

«Когда Кадырову на его личный секретный номер позвонил его самый опасный враг, он буквально впал в шок», — говорится в тексте издания. По данным газеты, именно Валид Яхиханов рассказал о готовящемся в селе Беной покушении на Кадырова.

В октябре 2016 года газета со ссылкой на источники сообщала, что покушение готовилось в селе Беной, в резиденции, в которой обычно останавливается Кадыров. По их данным

, в резиденции была заложена взрывчатка, а у самих заговорщиков изъяли целый арсенал серьезного новейшего оружия.

Сам глава Чечни рассказал, что за годы пребывания на посту на него неоднократно покушались, но назвал «чушью» сообщения СМИ о том, что на него покушались в начале лета 2016 года.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 550 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR

reklama.vesti.lv

Видео пританцовывающей пышки удалили с YouTube за сексуальность Wo&Men

Видео пританцовывающей пышки удалили с YouTube за сексуальность

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику» Hi-Tech

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

Сергей Лазарев показал фанатам новый снимок со своим сыном Showbiz

Сергей Лазарев показал фанатам новый снимок со своим сыном

Apple впервые потеряла первое место по продажам в Китае Hi-Tech

Apple впервые потеряла первое место по продажам в Китае

Молодой друг Пугачевой в шоке после совместного похода в кино Showbiz

Молодой друг Пугачевой в шоке после совместного похода в кино

TVNET спрашивает

Боишься ли ты слежки СГД? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 