Обама поддержал протесты против указов Трампа

Барак Обама
 

Барак Обама. Фото: AP/Scanpix

Бывший президент США Барак Обама поддержал протесты против своего преемника Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico.

Еще по этой теме

По мнению Обамы, граждане, выходящие на акции протеста, осуществляют свое конституционное право на собрания.

Обама подчеркнул, что решение Трампа об ограничении миграции, в частности, о приостановке приема беженцев, представляет угрозу американским ценностям.

Реклама

Трамп 27 января подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

Президент США, комментируя свое решение, пояснил, что эта мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты дополнительные меры в политике безопасности в течение 90 дней.

Еще по этой теме
Кремль: Трамп за решение конфликта в Украине

Кремль: Трамп за решение конфликта в Украине

Австрия сочла иммиграционный закон Трампа «дилетантским»

Австрия сочла иммиграционный закон Трампа «дилетантским»

Видео странного поведения Трампа на встрече с Мэй попало в Сеть

Видео странного поведения Трампа на встрече с Мэй попало в Сеть



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 700 EUR
Дом
Дом, Salacgrīvas pag., 2500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR

reklama.vesti.lv

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на Hi-Tech

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на

СМИ сообщили, когда Машу Кончаловскую планируют вывести из комы Showbiz

СМИ сообщили, когда Машу Кончаловскую планируют вывести из комы

Видео пританцовывающей пышки удалили с YouTube за сексуальность Wo&Men

Видео пританцовывающей пышки удалили с YouTube за сексуальность

Один убийственный комплимент, и он - твой! Wo&Men

Один убийственный комплимент, и он - твой!

Как узнать о проблемах со здоровьем по рукам Wo&Men

Как узнать о проблемах со здоровьем по рукам

TVNET спрашивает

Боишься ли ты слежки СГД? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 