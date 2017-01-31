Обама поддержал протесты против указов Трампа

Бывший президент США Барак Обама поддержал протесты против своего преемника Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico.

По мнению Обамы, граждане, выходящие на акции протеста, осуществляют свое конституционное право на собрания.

Обама подчеркнул, что решение Трампа об ограничении миграции, в частности, о приостановке приема беженцев, представляет угрозу американским ценностям.

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Трамп 27 января подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

Президент США, комментируя свое решение, пояснил, что эта мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты дополнительные меры в политике безопасности в течение 90 дней.

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