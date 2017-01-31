Ситуация на Донбассе накаляется: объявлено чрезвычайное положение

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в Facebook, что в связи с критической ситуацией в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.

«Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города», – заявил Жебривский.

Ранее сообщалось, что Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения. В городе находятся 25 тысяч мирных жителей.

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СМИ: Сепаратисты 44 раза отказались прекратить огонь

Руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко заявил, что сепаратисты по прежнему отказываются прекращать огонь в районе Авдеевки, передает Интерфакс-Украина.

«Ситуация второй день подряд остается сложной. Наиболее сложной является Авдеевка-промзона», − информировал Петренко.

Он рассказал, что на данном участке продолжает применяться артиллерия крупного калибра, танки и минометы. В целом выпущено 757 боеприпасов со стороны боевиков из запрещенного оружия.

«СЦКК осуществил 44 попытки ввести режим тишины по состоянию на 21.15, но со стороны незаконных вооруженных формирований этот режим не соблюдается», − отметил Петренко.

Решения принимаются ежечастно

Премьер-министр Украины владимир Гройсман заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, но решения принимаются каждый час.



«Что касается ситуации в Авдеевке: сейчас на местах работают службы, дизельные генераторы, готовятся пункты обогрева, делается все, чтобы не допустить замерзания воды в системе» − отметил Гройсман.



Премьер-министр также сообщил, что ремонтные бригады готовы к восстановлению энергоснабжения Авдеевки сразу после прекращения обстрелов со стороны сепаратистов.



«Фактически у нас сформированы все бригады для того, чтобы выйти на место, в «серую», так называемую, зону для того, чтобы провести все ремонтные работы, но мы понимаем, что ситуация там является непригодной чтобы выйти, потому что есть обстрелы. Как только обстрелы будут прекращены, как только будет возможность выйти и возобновить энергоснабжение», − подчеркнул глава правительства.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский информировал в Facebook, что по состоянию на 24.00 температура батарей в квартирах была 35-40 градусов, а температура в квартирах 16-17 градусов тепла.





По его словам, ГосЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства.





«Координационный центр усиленно работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячего питания», − подчеркнул глава ОГА.

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за критической ситуации в городе и поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы в любом режиме.