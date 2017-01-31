В штате Кентукки пьяный водитель въехал в толпу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В американском городе Луисвилль (штат Кентукки) автомобиль под управлением пьяного водителя въехал в толпу, которая стояла у грузовика с продуктами. В результате два человека погибли на месте, еще семь получили ранения, сообщает ABC News.

Виновник ДТП - 37-летний Чад Эрдли - был задержан на месте происшествия. Экспертиза показала, что содержание алкоголя в его крови в пять раз превышает норму. По причине алкогольного опьянения водитель не справился с управлением автомобилем.

Свидетель инцидента Стефани Роби, которая проживает неподалеку и в числе первых оказалась на месте трагедии c намерением помочь пострадавшим, сообщила журналистам, что инцидент произошел возле ночных клубов La Movida и O'Dolly.

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Напомним, 20 января похожий инцидент произошел в австралийском Мельбурне. Тогда мужчина на автомобиле совершил умышленный наезд на толпу людей. В результате аварии погибли шесть человек.


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