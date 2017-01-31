Салли Йейтс
 

Салли Йейтс. Фото: AP/Scanpix

В Белом доме сообщили 31 января, что президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора − главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ президента об иммиграции.

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Руководить министерством назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.

«И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов», − заявили в администрации президента США.

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Белый дом также напомнил, что Йейтс работала в прежней администрации Барака Обамы.

«Госпожа Йейтс − назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции», − отмечается в заявлении.

Ранее Йейтс заявила, что министерство юстиции не будет защищать миграционный указ Трампа в суде, так как она «не убеждена в законности указа президента».

«Министерство юстиции не будет представлять аргументы в защиту распоряжения президента»,

− подчеркнула и.о. генпрокурора.

В письме сотрудникам министерства, опубликованном американскими СМИ, Йейтс отметила, что президентский указ оспаривается в нескольких судебных инстанциях.

Напомним, Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что чиновники должны либо понять программу президента США, либо уйти.

Напомним, Трамп подписал указ, который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран.

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