В Белом доме сообщили 31 января, что президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора − главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ президента об иммиграции.

Руководить министерством назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.

«И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов», − заявили в администрации президента США.

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Белый дом также напомнил, что Йейтс работала в прежней администрации Барака Обамы.

«Госпожа Йейтс − назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции», − отмечается в заявлении.

Ранее Йейтс заявила, что министерство юстиции не будет защищать миграционный указ Трампа в суде, так как она «не убеждена в законности указа президента».

«Министерство юстиции не будет представлять аргументы в защиту распоряжения президента»,

− подчеркнула и.о. генпрокурора.

В письме сотрудникам министерства, опубликованном американскими СМИ, Йейтс отметила, что президентский указ оспаривается в нескольких судебных инстанциях.

Напомним, Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что чиновники должны либо понять программу президента США, либо уйти.

Напомним, Трамп подписал указ, который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран.

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