Украина через ООН призвала Россию «прекратить бои» в Авдеевке

 

Фото: TASS/Scanpix

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе.

«Ельченко в письме генсекретарю ООН: Требуем от России прекратить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня», — сообщает постоянное представительство в своем Twitter.

Тем временем в самопровозглашенных республиках восточной Украины заявили «Интерфаксу», что не знают об инициативе Киева об экстренном созыве Контактной группы в связи с обострением военной обстановки, однако готовы предпринять исчерпывающие меры для стабилизации ситуации.

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Как заявил вчера представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР, с 20:00 часов после артиллерийской подготовки Вооруженные силы Украины перешли двумя взводами в атаку при поддержке минометов и двух танков, пытаясь обойти позиции ДНР с фланга. «Противник сейчас несет потери. Нами зафиксировано уже более 10 убитых боевиков и более 15 ранеными», — сказал он.

По информации ДНР, 29 и 30 января со стороны ВСУ погибли 78 человек и 76 получили ранения.

«Разведкой Вооруженных сил ДНР получен доклад начальника Генштаба ВСУ Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января, представленный президенту Украины, и ставший причиной экстренного возвращения Петра Порошенко из Германии в страну», — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Украинские военные в свою очередь заявили, что ополченцы за минувшие сутки 71 раз обстреляли позиции противника. «Трое наших военных погибли, 20 ранены и четверо травмированы», — сообщил пресс-центр АТО.

Как утверждает руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко, ополченцы отказываются прекращать огонь в районе Авдеевки. «Ситуация второй день подряд остается сложной. Наиболее сложной является Авдеевка-промзона», — цитирует его «Интерфакс-Украина». Там продолжает применяться артиллерия крупного калибра, танки и минометы.

С 29 января в районе Авдеевки к северу от Донецка продолжаются столкновения между украинскими силовиками и ополченцами ДНР.

Президент Украины Петр Порошенко поручил своим дипломатам сообщить о чрезвычайной ситуации в Авдеевке в Совет безопасности ООН и ОБСЕ.

Москва регулярно опровергает заявления об участии РФ в конфликте в Донбассе.

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