Жена первого главы ЛНР: Его могли отравить чашкой кофе

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Жена первого главы Луганской республики (ЛНР) Валерия Болотова Елена утверждает, что ее супруг мог умереть не своей смертью. Она подозревает, что бывший лидер самопровозглашенной республики был отравлен.

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По словам Елены Болотовой, ее муж перед смертью встречался с двумя мужчинами в столичном кафе «Красная машина» в здании Ледового дворца ЦСКА для обсуждения неких деловых вопросов. Затем, отмечает она, Болотов вернулся домой и после непродолжительного времени пожаловался на резкое ухудшение состояния.

Как утверждает женщина, экс-глава ЛНР постоянно говорил, что ему не следовало пить кофе на встрече.

Видя, что супругу становится только хуже, Елена отправилась в местную поликлинику за помощью. Однако вернувшись, обнаружила Болотова в бессознательном состоянии. Прибывшие спустя некоторое время медики диагностировали его смерть.

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При этом женщина отмечает, что у экс-главы ЛНР практически никогда не было проблем со здоровьем, посему у нее сразу возникли подозрения, что его могли отравить. В то же время она добавила: единственное, на что жаловался Болотов, было сердце.

Стоит отметить, что именно проблемы с сердечно-сосудистой системой были признаны медиками официальной причиной смерти. По словам руководителя информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константина Кнырика, экс-глава ЛНР скончался от острой сердечной недостаточности.

Валерий Болотов умер 27 января. Похоронят бывшего руководителя Луганской республики на одном из кладбищ в столичном регионе.


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