Жена первого главы ЛНР: Его могли отравить чашкой кофе

Жена первого главы Луганской республики (ЛНР) Валерия Болотова Елена утверждает, что ее супруг мог умереть не своей смертью. Она подозревает, что бывший лидер самопровозглашенной республики был отравлен.
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По словам Елены Болотовой, ее муж перед смертью встречался с двумя мужчинами в столичном кафе «Красная машина» в здании Ледового дворца ЦСКА для обсуждения неких деловых вопросов. Затем, отмечает она, Болотов вернулся домой и после непродолжительного времени пожаловался на резкое ухудшение состояния.
Как утверждает женщина, экс-глава ЛНР постоянно говорил, что ему не следовало пить кофе на встрече.
Видя, что супругу становится только хуже, Елена отправилась в местную поликлинику за помощью. Однако вернувшись, обнаружила Болотова в бессознательном состоянии. Прибывшие спустя некоторое время медики диагностировали его смерть.
При этом женщина отмечает, что у экс-главы ЛНР практически никогда не было проблем со здоровьем, посему у нее сразу возникли подозрения, что его могли отравить. В то же время она добавила: единственное, на что жаловался Болотов, было сердце.
Стоит отметить, что именно проблемы с сердечно-сосудистой системой были признаны медиками официальной причиной смерти. По словам руководителя информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константина Кнырика, экс-глава ЛНР скончался от острой сердечной недостаточности.
Валерий Болотов умер 27 января. Похоронят бывшего руководителя Луганской республики на одном из кладбищ в столичном регионе.