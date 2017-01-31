Спасая трехлетнюю дочь, мать ударила ее ногой в лицо

В Малайзии мать ударила в лицо ногой 3-летнюю дочь, чтобы спасти ее от захлопывающихся дверей лифта, сообщает британская Daily Mail.

На опубликованном на видеохостинге YouTobe видео, снятое камерами наблюдения, видно, как маленькая девочка подходит к открытым дверям лифта и собирается войти внутрь, но в этот момент они начинают закрываться.

Находившаяся неподалеку мать девочки, понимая, что не успевает увести ребенка, реагирует молниеносно - она подбегает к дочери и ногой отталкивает ее от дверей, сбивая малышку с ног. При этом попадает ногой в лицо ребенку.

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«В лифте нет сенсоров, есть только кнопка внутри, чтобы открыть двери. Девочке очень повезло. Еще немного, и она бы застряла между дверьми. Мама была очень быстра, она смогла сохранить спокойствие и спасти дочь», — цитирует издание местного охранника.