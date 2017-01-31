Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе

 

Фото: flickr.com

Полиции чудом удалось вызволить 20-летнюю москвичку из сексуального рабства. Девушка стала жертвой преступников, обманным путем заманивших ее в другую страну.

Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД, в полицию обратилась женщина, заявившая, что ее 20-летняя дочь уехала и не выходила на связь два месяца. Недавно девушка позвонила и сообщила, что находится в стране на Юго-Западе Азии, где ее принуждают к занятиям проституцией.

Вскоре московским следователям совместно с коллегами из Интерпола удалось установить местонахождение москвички. После этого полиция помогла ей вернуться на родину.

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Допросив пострадавшую, оперативники выяснили, что до того, как попасть в секс-рабство, девушка отдыхала в гостях у знакомой на Северо-Кавказе. Там ей предложили поработать за границей официанткой в ресторане на выгодных условиях. Однако, прибыв туда, москвичка не получила предлагаемую работу.

Неизвестные люди забрали у нее документы и заставили оказывать сексуальные услуги.

Аналогичный инцидент произошел с несовершеннолетней жительницей столицы. Девушку продали в сексуальное рабство две ее подруги-студентки. Злоумышленницы заманили подростка на встречу с покупателем под предлогом фотосессии.

Сумма сделки составляла 700 тысяч рублей. К счастью, оперативникам удалось вовремя задержать студенток – еще до того, как они получили деньги за подругу. В отношении злоумышленниц было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

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