Песков заявил о необходимости международного давления на Киев

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости международного давления на Киев для выполнения минских договоренностей, сообщает «Интерфакс».

«Безусловно, и Москва, и Париж, и Берлин должны усилить свое влияние и нажим в данном случае на Киев с тем, чтобы вынудить Киев пойти-таки на выполнение тех пунктов, которые зафиксированы в соответствующих документах», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выступает за сохранение и усиление санкций в отношении России, если российская сторона будет игнорировать минские соглашения.

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