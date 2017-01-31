Премьер-министры стран Балтии подписали соглашение по Rail Baltica

 

Фото: Mihkel Maripuu, postimees.ee

 

Премьер-министры трех Балтийских стран во вторник в Таллине подписали соглашение о проекте «Rail Baltica», которое включает сроки строительства, маршрут и ряд технических деталей.

Еще по этой теме

Соглашение подписали премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Для вступления соглашения в силу его должны ратифицировать парламенты трех стран.

Латвия сообщила, что сразу после подписания передаст соглашение по «Rail Baltica» парламенту для ратификации. В Эстонии оно, скорее всего, не попадет в парламент до апреля, поскольку, по словам Ратаса, правительство передаст его на ратификацию только после того, как станут известны результаты нового исследования окупаемости проекта.

Премьер-министры стран Балтии подписали проект реализации Rail Baltica

Фото: Премьер-министры стран Балтии подписали проект реализации Rail Baltica0

Реклама

Соглашение по «Rail Baltica» определяет общие технические параметры, маршрут и срок строительства магистрали. Соглашение регулирует вопросы о владении будущей инфраструктурой и землей под ней, а также условия финансирования строительства.

Участники согласуют предоставление доступа к инфраструктуре, а также общие ориентиры по назначению предприятия железнодорожной инфраструктуры, управляющего «Rail Baltica».

Соглашение отражает принципы, которые ранее были согласованы в совместных декларациях и заявлениях глав правительств и министров транспорта стран Балтии, а также положения договоров о финансировании «Rail Baltica», заключенных между АО «RB Rail», тремя странами и Еврокомиссией.

Еще по этой теме
«Rail Baltica» закрепит положение балтийцев как полноправных жителей Евросоюза

«Rail Baltica» закрепит положение балтийцев как полноправных жителей Евросоюза

Кучинскис: успешно реализованный проект «Rail Baltica» в интересах всех трех стран

Кучинскис: успешно реализованный проект «Rail Baltica» в интересах всех трех стран

Предложенная Салацгривой альтернатива «Rail Baltica» не укладывается в график

Предложенная Салацгривой альтернатива «Rail Baltica» не укладывается в график


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 420000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Хакеры-школьники взломали CNN Hi-Tech

Хакеры-школьники взломали CNN

Бомба! Это минутное шоу Вайноны Райдер вы не забудете никогда Showbiz

Бомба! Это минутное шоу Вайноны Райдер вы не забудете никогда

Наряд Иванки Трамп за $4000 сравнили с одеждой мигрантов Wo&Men

Наряд Иванки Трамп за $4000 сравнили с одеждой мигрантов

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику» Hi-Tech

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

Последний путь: приметы и суеверия после смерти Wo&Men

Последний путь: приметы и суеверия после смерти

TVNET спрашивает

Боишься ли ты слежки СГД? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 