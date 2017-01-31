Россия обвинила Нидерланды в затягивании расследования катастрофы МН17

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Нидерландах умышленно затягивают расследование катастрофы MH17, считает замглавы Росавиации Олег Сторчевой. Об этом во вторник, 31 января, сообщает РИА Новости. По словам чиновника, первичные данные радиолокационной станции (РЛС) были переданы Россией голландским специалистам три месяца назад.

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«Международная организация ICAO рекомендует в случае проведения расследования привлекать специалистов, разработчиков, оборудование, чтобы декодировать информацию и получить объективные данные. Также вызывает недоумение тот факт, что на то, чтобы такую информацию представить, у голландской стороны ушло более трех месяцев», — сказал Сторчевой. Он пояснил, что подобный технический вопрос можно быстро решить при совместной работе.

Замглавы Росавиации также указал, что Москва неоднократно заявляла о затягивании Нидерландами расследования. «[Мы] доводили до сведения общественности, что затягивание таких сроков — это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность», — сказал Сторчевой, напомнив, что российская сторона открыта к сотрудничеству.

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Накануне, 30 января, в голландской прокуратуре заявили о том, что Нидерланды в рамках расследования катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом направят в Россию новый запрос для получения данных с радаров. 29 января австрийская газета Standard сообщила, что голландские эксперты не смогли расшифровать предоставленные Россией данные без дополнительных сведений.

В сентябре 2016 года были обнародованы промежуточные итоги расследования международной следственной группы под руководством голландских специалистов, согласно которым воздушный борт был сбит зенитным комплексом «Бук», который доставили на территорию Украины из России, а затем увезли обратно. Территория, с которой был произведен выстрел, как отмечают следователи, в тот момент контролировалась ополчением.

Москва раскритиковала расследование, назвала его политизированным и предрекла экспертам провал, если они не абстрагируются от версии о виновности России.

Окончательные итоги работы следователей должны быть обнародованы до 2018 года.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел катастрофу 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли, большинство из них были подданными Нидерландов.


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