Гость расстрелял семью во время свадьбы в церкви

 

Фото: Скриншот видео

Шокирующий инцидент произошел в Бразилии. В городе Лимоеро де Анадия вооруженный местный житель ворвался в здание церкви и открыл стрельбу по участникам свадебной церемонии.

На кадрах снятого очевидцами ролика видно, как злоумышленник входит в здание церкви вслед за невестой. Затем он приближается к одной из скамей, на которой расположились гости церемонии. Мужчина кричит, что именно они наняли киллера, убившего его отца.

Затем он достает пистолет и открывает огонь по собравшимся в церкви людям.

Видео

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От выстрелов нападавшего пострадали 62-летний местный житель, его 32-летний сын и невестка. Пострадавшие мужчины получили серьезные огнестрельные ранения и находятся в госпитале, уточняет издание Mirror. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск преступника.


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