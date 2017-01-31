Глава Евросовета призвал Европу объединиться против Трампа

Дональд Туск
 

Дональд Туск. Фото: AFP/LETA

Deutsche Welle


По словам Дональда Туска, заявления новой администрации США ставят под угрозу будущее Европы.

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Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что «заявления новой американской администрации» делают будущее Европы «крайне непредсказуемым». Уверенность в этом политик высказал в послании, адресованном 27 главам государств и правительств стран Евросоюза в преддверии саммита ЕС, запланированного на 3 февраля в столице Мальты - Валлетте. Документ размещен во вторник, 31 января, на сайте Евросовета.

Действия администрации нового президента США Дональда Трампа названы в числе основных угроз Европе,

- наряду с «напористым Китаем», «агрессивной политикой России по отношению к Украине и ее соседям», «войной, террором и анархией на Ближнем Востоке и в Африке» и ростом влияния радикального ислама. По мнению председателя Евросовета, в условиях усиления многополярности в мире антиевропейские тенденции и настроения евроскептиков становятся все более ощутимыми.

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На эти изменения Европа должна ответить целым рядом решительных шагов, которые позволят вывести «европейскую интеграцию на новый уровень», считает Туск. Речь идет об усилении безопасности внутри Евросоюза и на его границах, а также о лучшем обеспечении социально-экономического благосостояния европейских граждан, указал политик. Он также выразил уверенность в том, что ЕС не должен отказываться от роли ведущего торгового игрока на мировой арене. «Мы должны использовать изменения в торговой стратегии США на пользу Евросоюзу путем активизации переговоров с заинтересованными партнерами и одновременной защиты своих интересов», - подчеркнул глава Евросовета.

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