В Австрии решили запретить носить бурку и никаб в общественных местах

Власти Австрии объявили о намерении запретить носить в общественных местах предметы одежды, полностью скрывающие лицо, — такие как бурка и никаб.

Запрет будет действовать, в частности, в школах и в судах. Как сообщает CNN, решение вступит в силу после одобрения парламентом.

Запрет содержится в подготовленной коалиционным правительством программе реформ, которые предполагается провести в ближайшие полтора года. Документ предполагает, в частности, требовать от беженцев подписания «контракта об интеграции и декларации о ценностях».

Реклама

Кроме того, правительство намерено обязать госслужащих носить «религиозно нейтральную» одежду, что критики рассматривают как попытку запретить ношение мусульманских платков.

Меры воспринимаются как попытка ответить на рост популярности праворадикальной «Партии свободы», кандидат от которой проиграл президентские выборы с минимальным отставанием.

Ношение закрывающих лицо предметов одежды уже запрещено в нескольких странах Евросоюзы, в том числе во Франции и Бельгии, в отдельных регионах Швейцарии и Испании. Аналогичный запрет рассматривает парламент Нидерландов.