В Британии помиловали несколько тысяч осужденных за гомосексуализм

Тысячи мужчин, осужденных за гомосексуализм, были помилованы в Великобритании после вступления в силу так называемого закона Алана Тьюринга, который посмертно снимает обвинение с нескольких тысяч геев и бисексуалов. Об этом передает BBC.

На Рождество 2013 года британская королева Елизавета II формально помиловала ученого Алана Тьюринга, осужденного за гомосексуализм и покончившего с собой.

Во время Второй мировой войны математик взломал код шифровальной немецкой машины Enigma, что впоследствии спасло много человеческих жизней. Однако в 1952 году Тьюрингу были предъявлены обвинения в «грубой непристойности».

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Ему предоставили выбор между двухлетним тюремным заключением и гормональной терапией в виде инъекций эстрогена — химической кастрацией. Тьюринг выбрал второе, но через год после приговора покончил с собой в возрасте 41 года.

Интересно, что гомосексуализм считался преступлением в Великобритании с конца XVI века.

Гомосексуалистов казнили, а с XIX века — отправляли в тюрьмы.

Однополая любовь была уголовно наказуема в Англии и в Уэльсе до 1967 года. В Шотландии декриминализация гомосексуализма произошла в 1980 году, а в Северной Ирландии — в 1982-м.