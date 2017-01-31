 

Фото: REUTERS/Scanpix

В американском сенате потребовали, чтобы супруга президента США предоставила документы о том, что она законно находится на территории страны. Меланья Трамп, в девичестве Кнавс родилась в Югославии, в начале 2000-х годов она переехала в Нью-Йорк и вышла замуж за Дональда Трампа

Еще по этой теме

Один из членов Сената штата Калифорния Нэнси Скиннер обратилась в Белый дом с требованием, чтобы администрация США обнародовала миграционные документы первой леди Меланьи Трамп.

Сенатор требует доказательств того, что уроженка Словении легально находится на территории Штатов.

«Никто из окружения Трампа не предоставил никаких документов, проясняющих обстоятельства, а также наличие у Меланьи Трамп легального статуса», – приводят слова Скиннер американская пресса.

Реклама

В Белом доме требование сенатора о публикации иммиграционных документов никак не прокомментировали.

Стиль первой леди США Мелании Трамп

Фото: Стиль первой леди США Мелании Трамп0

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на въезд всем гражданам Йемена, Сомали, Ливии, Сирии, Ирака, Ирана и Судана. Этот документ вызвал волну критики и протестов по всей стране. К ней подключилась и сенатор Скинер, видимо, решив таким образом «уколоть» Дональда Трампа.

Меланья Кнавс родилась в 1970 году в Югославии (нынешняя территория Словении), потом переехала в Милан. В 16 лет начала модельную карьеру, участвовала в показах мод в Милане и Париже. В 1999 году познакомилась с Дональдом Трампом, в 2005-м они поженились.

Если верить официальной биографии, в 2006 году Меланья Трамп получила американское гражданство.

Аналогичные претензии предъявлялись ранее Бараку Обаме, когда он заступил на пост президента США. Его оппоненты также пытались всем способами доказать, что Обама подделал документы, подтверждающие факт его рождения на территории США.

Еще по этой теме
Одевавшая Мишель Обаму модельер отказалась работать с Меланией Трамп

Одевавшая Мишель Обаму модельер отказалась работать с Меланией Трамп

Новый скандал вокруг Мелании Трамп

Новый скандал вокруг Мелании Трамп

Мелания Трамп пообещала засудить «диагностировавшего» у ее сына аутизм блогера

Мелания Трамп пообещала засудить «диагностировавшего» у ее сына аутизм блогера



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику» Hi-Tech

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

Видео с «переодеванием» Трампа стало хитом в Сети Wo&Men

Видео с «переодеванием» Трампа стало хитом в Сети

В Сети провели анонимный опрос о причинах измен: вот результат Wo&Men

В Сети провели анонимный опрос о причинах измен: вот результат

Дмитрий Нагиев откровенно о разводе: Без любви все бессмысленно Wo&Men

Дмитрий Нагиев откровенно о разводе: Без любви все бессмысленно

Звезда «Уральских пельменей» показала округлившийся живот Showbiz

Звезда «Уральских пельменей» показала округлившийся живот

TVNET спрашивает

Боишься ли ты слежки СГД? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
SUPPORT ENGINEER
SUPPORT ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 