Европейский суд разрешил странам ЕС отказывать в убежище пособникам террористов

Страны Евросоюза теперь вправе отказывать в предоставлении убежища не только организаторам и исполнителям терактов, но и их пособникам. Такое решение вынесла Высшая судебная инстанция ЕС в Люксембурге, передает DW.

Как сообщается, вердикт был связан с делом подданного Марокко, который в 2010 году обратился к властям Бельгии за получением убежища.

Мужчина был приговорен к шести годам тюремного заключения за содействие террористической деятельности. Ранее он оказывал помощь при переправке нелегалов в Ирак и снабжении их фальшивыми паспортами.

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Позднее марокканец опасался, что власти его родной страны включат его в список радикальных исламистов, и подал прошение властям Бельгии о предоставлении убежища. Его заявка была отклонена.

Высшая судебная инстанция ЕС постановила, что отказ в получении убежища может распространяться на лиц, участвующих в «вербовке, организации, транспортировке и оснащении» преступных элементов, имеющих отношение к совершению, планированию и подготовке терактов, передает немецкое СМИ.

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