ОБСЕ призвало Россию соблюдать режим тишины

Страны-участники ОБСЕ призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнять минские соглашения.

Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter.

«Результаты заседания ОБСЕ: страны-участники призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности», - сказано в сообщении.

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Напомним, под Авдеевкой ожесточенные бои уже третьи сутки. Город остался без света, газа и тепла.

В ЕС уже призвали прекратить бои в Авдеевке.

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