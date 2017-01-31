Жители Британии гадают, сколько Трамп продержится у власти, и делают ставки

Букмекерские компании Великобритании принимают ставки на срок пребывания нового президента США Дональда Трампа у власти. Как пишет Daily Mail, британцы полагают, что Трамп не продержится на посту президента США и года.
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«Это невероятно, как много людей делают ставки. Они ставят четыре к одному на то, что Трампа сменят в этом году, и даже 11 к 10 — на то, что ему объявят импичмент или что он уйдет в отставку», — цитирует газета руководителя управления в Ladbrokes Мэттью Шаддика.
По словам Шаддика, многие британские букмекеры «потеряли очень много денег», когда Трамп был избран президентом в ноябре прошлого года, и
«эти ставки — неплохая возможность вернуть некоторую часть денег».
Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года. 20 января он официально вступил в должность президента американского государства.Еще по этой теме