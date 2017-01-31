Захарова пообещала «бомбу» от главы МИДа России

Мария Захарова
 

Мария Захарова. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале «Русский пионер». Она сравнила стих с бомбой.

Дипломат заявила, что произведение рассказывает об обезьяне и петухе, «которых он предвидел много лет назад», передает «Газета.ru». Пользователи соцсети с интересом отреагировали на публикацию.

Некоторые предположили, что у животных есть политические прототипы. «Очень уж много обещающие персонажи, но главное есть их прототипы в политике!))))», – прокомментировал один из пользователей. Оказались и те, кто не понаслышке знаком с творчеством главы МИД и является его поклонником.

«Кстати, стихи Сергея Лаврова очень проникновенны и талантливы. У него дар Божий», – заявил читатель.

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Напомним, в январе 2016 года министр иностранных дел получил премию Союза писателей России «Имперская культура» имени Эдуарда Володина за верность долгу и служение Отечеству. Тогда председатель Союза писателей, доктор исторических наук Валерий Ганичев заявил, что стихотворение Лаврова «Посольский приказ» является «одним из самых выдающихся примеров служения народу».

Стихи Лаврова уже публиковались в «Русском пионере» в 2015 году. Тогда были напечатаны три произведения, датированных 1989, 1995 и 1996 годом. Все они посвящены теме эмиграции и загранице.

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