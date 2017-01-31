Ирак не будет вводить ответные меры на указ Трампа

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что его страна не будет вводить ответные меры на указ американского президента Дональда Трампа о запрете въезда в США иракских граждан.
Вчера иракские парламентарии одобрили запрет на въезд в Ирак американцам. Законопроект, названный «ответной мерой» на запрет, введенный США, был принят большинством голосов.
Однако Хайдер аль-Абади с депутатами не согласился. По его словам,
Ирак не хочет терять сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с «Исламским государством».
«Мы не будем ничего подобного делать. Мы изучаем [возможные] решения, но не хотим вредить национальным интересам» - добавил он.
Напомним, ранее Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну на 90 дней гражданам семи мусульманских стран, в том числе Ираку.Еще по этой теме