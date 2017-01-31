В Голландии подали проект ратификации ассоциации Украина-ЕС

В голландский парламент подали законопроект по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщается на сайте Нижней палаты парламента Нидерландов.

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В документе отмечается, что этим законом регулируется вступление в силу закона от 8 июля 2015 года, которым было одобрена ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Как известно, что правительство Нидерландов согласовало сопроводительный закон для ратификации Соглашения и передало его для оценки в Государственный совет.

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Чтобы завершить ратификацию, документ должна поддержать нижняя и верхняя палаты парламента Нидерландов.

Ранее голландский премьер заявил, что сомневается, что соглашение ратифицируют до выборов в Нидерландах, которые пройдут 15 марта 2017 года.

В то же время СМИ писали, парламент Нидерландов может не ратифицировать ассоциацию, несмотря на принятые к нему дополнительные пояснения. Основная проблема в сенате, где у правящей коалиции слишком мало мест.

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