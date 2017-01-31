Эксперт: Европейская армия вполне может развиваться в рамках НАТО

В обозримом будущем европейцам может быть придется увеличить свои взносы в бюджет Североатлантического альянса, но никакой распад НАТО не грозит. Подобную уверенность высказал «Росбалту» директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин.

По мнению эксперта, предположения о возможном развале альянса — это лишь «несерьезные разговоры, которые ведутся с определенными целями».

Идея европейской армии, обсуждаемая уже достаточно давно в ЕС, совершенно не противоречит НАТО,

считает Шумилин.

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«НАТО это союз национальных армий, а единая европейская армия — это промежуточное звено между национальными и натовскими структурами. Это весьма желательное явление, упрощающее взаимоотношения в рамках евро-атлантического союза», — сказал эксперт.

По его мнению, европейская армия вполне может развиваться в рамках Североатлантического альянса.

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