Кличко опозорился на жеребьевке «Евровидения»‍

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Киеве завершилась процедура жеребьевки «Евровидение 2017». Перед началом мероприятия на сцене выступил мэр города Виталий Кличко, продемонстрировав свой уровень английского языка.

Еще по этой теме

Зрителей мероприятия позабавило, как киевский градоначальник начал изъясняться на английском языке. Особенно трудно бывшему боксеру пришлось с произношением.

Временами речь Кличко казалась несвязным и непонятным набором слов.

Однако суть он выразил понятно, констатировав, что все любят музыку и он уверен, что она может объединить мир. «Она вызывает восхищение и делает всех добрее», – заявил со сцены мэр Киева.

Реклама

Перед началом жеребьевки «Евровидения», которая прошла в мэрии Киева, Виталий Кличко получил символические ключи песенного конкурса от своей коллеги из Стокгольма Евы Луизы Эрландссон. По итогам жеребьевки Россия выступит во втором полуфинале, который пройдет 11 мая. Финал «Евровидения» состоится 13 мая.

Перлы Кличко

Отметим, что

Виталий Кличко не впервые радует мир забавными перлами.

Так, он выставил себя на посмешище, пожаловавшись на горожан за то, что они «просыпаются без разрешения». «В прошлые годы, когда киевляне просыпались без каких-либо разрешений, застраивались парки, скверы, и следствием этого сейчас является отсутствие доверия», – сказал он.

Напомним, математический пример от бывшего спортсмена, озвученный им после посещения таможни уже в 2016 году звучал так: "Сегодня я встречал 15 машин, которые были на таможне.13 из которых "Маны" и 3 "Мерседеса".

Еще по этой теме
Кличко не смог выговорить «тоталитаризм», даже с подсказками

Кличко не смог выговорить «тоталитаризм», даже с подсказками

Кличко поцеловал журналистку в ответ на вопрос о своей супруге

Кличко поцеловал журналистку в ответ на вопрос о своей супруге

Кличко опозорился в Давосе: Украина вдвое больше Франции

Кличко опозорился в Давосе: Украина вдвое больше Франции


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR

reklama.vesti.lv

Тайна сморщенной кожи после душа раскрыта Hi-Tech

Тайна сморщенной кожи после душа раскрыта

Новый мэр Юрмалы обратилась к организаторам «Новой волны» Showbiz

Новый мэр Юрмалы обратилась к организаторам «Новой волны»

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud Hi-Tech

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud

Лайма Вайкуле рассказала о лечении по телефону и второй семье Showbiz

Лайма Вайкуле рассказала о лечении по телефону и второй семье

Google назвал самую популярную марку авто Hi-Tech

Google назвал самую популярную марку авто

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!

Темы

 