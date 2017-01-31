ООН: В мире насчитывается 21,3 млн беженцев

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев назвало число беженцев в мире. Из 7 млрд жителей Земли в эту категорию были отнесены 21,3 млн, или каждый 350-й в мировом населении.

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При этом большинство беженцев — 57% — приняли всего 10 стран, первое место из которых заняла Турция.

«По данным Главного управления МВД Турции по делам мигрантов, на декабрь 2016 года на территории страны были размещены 3,1 млн беженцев», — передает Anadolu.

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Из принятых Турцией искателей убежища 2,8 млн — сирийцы, остальные — в основном сомалийцы, иракцы и иранцы.

Пакистан разместил, по данным ООН, 1,6 млн; Ливан — 1,1 млн; Иран — немногим менее миллиона; Эфиопия приняла 736,1 тыс. человек, Иордания — 664,1 тыс.; Кения с соседней Угандой — 552 тысячи и 428 тыс. Еще 420 тыс. и 356,2 тыс. также нашли приют в африканских странах — Чаде и Судане.

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