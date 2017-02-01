В ООН призвали Трампа отменить указ о мигрантах

Генсек ООН Антониу Гутерреш
 

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото: REUTERS/Scanpix

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на быструю отмену запрета на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, передает Associated Press.

По словам генсека, он надеется, что это произойдет «как можно раньше». По словам Гутерриша, введенные меры, вряд ли позволят эффективно защитить США от террористической угрозы.

Напомним, президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств c преимущественно мусульманским населением: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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