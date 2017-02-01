В ООН призвали Трампа отменить указ о мигрантах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на быструю отмену запрета на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, передает Associated Press.

По словам генсека, он надеется, что это произойдет «как можно раньше». По словам Гутерриша, введенные меры, вряд ли позволят эффективно защитить США от террористической угрозы.

Напомним, президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств c преимущественно мусульманским населением: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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