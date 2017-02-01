США озвучили первые итоги реализации миграционного указа Трампа

Во въезде в США отказано более 700 иностранцам, для более чем 1 тыс. человек сделано исключение. Таковы первые итоги реализации миграционного указа президента США Дональда Трампа, статистика таможенной и пограничной службы приводится на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Как сообщается, в отношении 721 человека были выданы рекомендации в отказе брать их на борт. Для 1059 законных постоянных жителей и 75 обладателей виз были сделаны исключения — все они были допущены к въезду.

Иммиграционный указ Трамп подписал 27 января. Согласно документу,

в США на 120 дней был ограничен въезд для всех беженцев и бессрочно — для беженцев из Сирии.

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Также на 90 дней было запрещено посещать США представителям шести стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

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