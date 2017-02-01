Барак Обама
 

Барак Обама. Фото: AP/Scanpix

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель отдыхают на Британских Виргинских островах в обществе миллиардера, владельца Virgin Group Ричарда Брэнсона. Об этом сообщает портал TMZ, который опубликовал серию фотографий бывшего главы Белого дома на Карибах.

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По данным СМИ, супруги Обама неделю назад прилетели на остров Неккер, принадлежащий британскому миллиардеру, который реализует ряд аэрокосмических проектов в США. На снимках, опубликованных TMZ, бывший глава Белого дома запечатлен в бейсболке, футболке и темных очках.

Как отмечает издание, ничто не указывает на то, что он стремится вернуться в США, охваченные протестами из-за указа нового президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.

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31 января стало известно, что

Обама поддержал протесты против своего преемника, заявив, что граждане, участвующие в них, реализуют свое конституционное право на собрания.

Бывший президент подчеркнул, что решение Трампа об ограничении миграции, в частности, о приостановке приема беженцев, представляет угрозу американским ценностям.

Прощальная речь Барака Обамы

Фото: Прощальная речь Барака Обамы0

Трамп 27 января подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев.

В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов. Президент США, комментируя свое решение, пояснил, что эта мера направлена не против мусульман, а про

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