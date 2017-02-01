Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель отдыхают на Британских Виргинских островах в обществе миллиардера, владельца Virgin Group Ричарда Брэнсона. Об этом сообщает портал TMZ, который опубликовал серию фотографий бывшего главы Белого дома на Карибах.
- Обама поддержал протесты против указов Трампа вчера
- Последний звонок президента Обамы был Меркель и ее мужу 20 января 2017 г.
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По данным СМИ, супруги Обама неделю назад прилетели на остров Неккер, принадлежащий британскому миллиардеру, который реализует ряд аэрокосмических проектов в США. На снимках, опубликованных TMZ, бывший глава Белого дома запечатлен в бейсболке, футболке и темных очках.
Как отмечает издание, ничто не указывает на то, что он стремится вернуться в США, охваченные протестами из-за указа нового президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.
31 января стало известно, что
Обама поддержал протесты против своего преемника, заявив, что граждане, участвующие в них, реализуют свое конституционное право на собрания.
Бывший президент подчеркнул, что решение Трампа об ограничении миграции, в частности, о приостановке приема беженцев, представляет угрозу американским ценностям.
Трамп 27 января подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев.
В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов. Президент США, комментируя свое решение, пояснил, что эта мера направлена не против мусульман, а проЕще по этой теме