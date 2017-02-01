СМИ узнали о планах IKEA продавать сделанные сирийскими беженцами вещи

 

Фото: REUTERS/Scanpix

IKEA планирует с 2019 года расширить ассортимент продукции и наладить выпуск ковров и текстиля, изготовленных живущими в Иордании сирийскими беженцами. Об этом во вторник, 31 января, сообщает CNN.

Таким образом известная шведская компания намерена создать рабочие места для примерно 200 человек, в первую очередь — для женщин. Для них пообещали создать гибкий график работы, чтобы хватало времени на воспитание детей.

«Ситуация в Сирии — одна из самых масштабных трагедией нашего времени, и Иордания взяла на себя большую ответственность за размещение сирийских беженцев.

Мы решили подумать, как IKEA может внести свой вклад»,

— цитирует телеканал одного из топ-менеджеров компании Йеспера Бродина.

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Вещи, для производства которых предполагается привлечь беженцев из Сирийской Арабской Республики, планируется выпускать ограниченными партиями и продавать на Ближнем Востоке в странах, заключивших с Иорданией соглашения о свободной торговле.

Это не первая инициатива IKEA, направленная на поддержку иммигрантов.

Созданный специалистами компании проект жилья для беженцев был удостоен престижной премии за лучший дизайн 2016 года. Кроме того, она пожертвовала почти 31 миллион евро на программы по обеспечению электричеством лагерей беженцев на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

По данным ООН, Иордания разместила у себя свыше 655 тысяч сирийцев, им выдано порядка 37 тысяч разрешений на работу, вместе с тем многие беженцы работают без необходимых документов. Уровень занятости женщин среди них крайне низок, поскольку у тех на плечах лежит большая часть семейных обязанностей.

Компания IKEA была основана в Швеции в 1943 году Ингваром Кампрадом, сейчас у нее одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и бытовых товаров.


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