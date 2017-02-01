WikiLeaks опубликовала компромат на двух кандидатов в президенты Франции

WikiLeaks выложила в открытом доступе около 4800 документов по Франсуа Фийону и Марин Ле Пен. Ссылки на файлы организация разместила на своей странице в Twitter.

WikiLeaks опубликовала около 4800 документов, касающихся деятельности двух участников президентской гонки во Франции - кандидата от консервативной партии «Республиканцы» Франсуа Фийона и лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter в среду, 1 февраля.

«Из наших архивов: 1138 документов по кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен», - говорится в первом сообщении.

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Twitter

From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YX pic.twitter.com/v5JXrz1FO9— WikiLeaks (@wikileaks) February 1, 2017

«3630 документов из наших архивов по кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону», - сказано во втором сообщении. Прямые ссылки ведут на страницу Wikileaks, где в прямом доступе выложены все файлы с документами.

Ранее СМИ писали о скандалах, разгоревшихся вокруг двух кандидатов, принадлежащих к правому флангу. Франсуа Фийона обвинили в том, что, будучи депутатом парламента, он устроил свою жену в качестве ассистентки, и она получала зарплату, не выполняя при этом никаких обязанностей. Это якобы стоило бюджету 900 тысяч евро. Прокуратура Франции уже начала предварительное расследование в связи с обвинениями в коррупции.

Twitter

3,630 documents from our archives on French presidential candidate François Fillon https://t.co/ENIXZlecom pic.twitter.com/fFWMNS3KHD— WikiLeaks (@wikileaks) February 1, 2017

Марин Ле Пен уличили в нецелевом использовании средств Европарламента. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что она фиктивно наняла своими помощниками в Европарламенте двух сотрудников «Национального фронта» и незаконно выплачивала им зарплату из средств этого законодательного органа.

Теперь Марин Ле Пен должна будет вернуть Европарламенту 340 тысяч евро. В противном случае политику урежут сумму выплат, положенных ей как евродепутату, до полного погашения задолженности. Французские органы юстиции также ведут расследование по этому вопросу.