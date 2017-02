WikiLeaks опубликовала компромат на двух кандидатов в президенты Франции

WikiLeaks опубликовала около 4800 документов, касающихся деятельности двух участников президентской гонки во Франции - кандидата от консервативной партии «Республиканцы» Франсуа Фийона и лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter в среду, 1 февраля.

«Из наших архивов: 1138 документов по кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен», - говорится в первом сообщении.

Twitter

From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YX pic.twitter.com/v5JXrz1FO9— WikiLeaks (@wikileaks) February 1, 2017