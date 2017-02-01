 

Фото: AP/Scanpix

Украина с 1 февраля 2017 года на месяц переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при организации Владимир Ельченко.

В марте председательство в Совбезе ООН перейдет к Великобритании.

Реклама

Отметим, Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.

Накануне Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.

Напомним, открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.

Еще по этой теме
Совбез ООН принял резолюцию по Алеппо

Совбез ООН принял резолюцию по Алеппо

Совбез ООН поддержал договоренности о прекращении огня в Сирии

Совбез ООН поддержал договоренности о прекращении огня в Сирии


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 288000 EUR

reklama.vesti.lv

Последний путь: приметы и суеверия после смерти Wo&Men

Последний путь: приметы и суеверия после смерти

Google назвал самую популярную марку авто Hi-Tech

Google назвал самую популярную марку авто

Катя Гордон стала «инвалидом» из-за будущего малыша Showbiz

Катя Гордон стала «инвалидом» из-за будущего малыша

Дмитрий Нагиев откровенно о разводе: Без любви все бессмысленно Wo&Men

Дмитрий Нагиев откровенно о разводе: Без любви все бессмысленно

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику» Hi-Tech

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

Украина

ООН

TVNET спрашивает

Чего Вы ждете от назначения нового посла РФ в Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!

Темы

 