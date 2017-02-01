Только треть американцев ощущает себя в большей безопасности из-за указа Трампа

Результаты соцопроса показывают, что лишь треть граждан США чувствуют себя в большей безопасности после миграционного указа Трампа. 41 процент опрошенных полагает, что США показывает миру «плохой пример».

Скандальный миграционный указ нового президента США Дональда Трампа разделил американское общество. Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенные Reuters/Ipsos и опубликованные в ночь на среду, 1 февраля. Опрос проводился во всех штатах США, были опрошены более 1200 человек.

Как сообщается, 49 процентов взрослого населения США «полностью» или «частично» согласны с указом Трампа, в то время как 41 процент опрошенных «полностью» или «частично» не согласен с ним. Еще 10 процентов затруднились с ответом.

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В связи с принятым запретом на въезд граждан семи «проблемных» стран более 30 процентов опрошенных американцев заявили, что чувствуют себя «более безопасно». 26 процентов ощущают себя «менее безопасно». 38 процентов участников соцопроса полагают, что США демонстрируют «хороший пример» борьбы с терроризмом,

в то время как 41 процент полагает, что страна подают «плохой пример».

Партийный раскол

Более значимый разрыв наблюдается при учете партийной принадлежности опрошенных. 53 процента сторонников Демократической партии «полностью не согласны» с действиями Трампа, а 51 процент республиканцев «полностью согласны». При этом демократы более чем в три раза чаще республиканцев заявляют, что «США должны продолжать принимать беженцев», а республиканцы более чем в три раза чаще демократов считают, что «запрет на въезд людям из мусульманских стран необходим для предотвращения терактов».

При этом большинство американцев не считает, что власти должны отдавать предпочтение беженцам-христианам, как предлагал Дональд Трамп. 56 процентов, среди которых 72 процента демократов и 45 процентов республиканцев,

не согласны с тем, что США должны «принимать в качестве беженцев христиан, но не мусульман».

27 января американский президент подписал указ о запрете въезда в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Документ также приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну и, как отмечается в нем, призван «защитить американский народ от террористических атак, совершаемых иностранными гражданами». Въезд в США просителей убежища из Сирии прекращен на неопределенный срок - до тех пор, пока Трамп не решит, что американская программа приема беженцев подверглась «существенным изменениям».

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