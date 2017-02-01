Крушение Ту-154: появились новые неожиданные данные

В деле о крушении лайнера Ту-154 в Сочи появились новые неожиданные данные. Как выяснили специалисты, перед падением командир экипажа жал на педали поворота руля направления, которые обычно не используются при взлете.
- СМИ узнали предварительные результаты расследования катастрофы Ту-154 под Сочи 28 января 2017 г.
- Неожиданная версия крушения Ту-154 25 января 2017 г.
- Минобороны РФ после катастрофы Ту-154 хочет отказаться от устаревших самолетов 20 января 2017 г.
- В районе падения Ту-154 нашли американский бомбардировщик 19 января 2017 г.
- В Минобороны РФ попросили прощения у родственников жертв катастрофы Ту-154 16 января 2017 г.
- В Москве прощаются с Доктором Лизой и другими погибшими в катастрофе Ту-154 16 января 2017 г.
- Идентифицированы более 70 погибших в катастрофе Ту-154 13 января 2017 г.
- В Пентагоне насчитали 154 боевых вылета с «Адмирала Кузнецова» 12 января 2017 г.
- СМИ: СК полностью исключил версию теракта на борту Ту-154 12 января 2017 г.
Таким образом, новые данные говорят о том, что пилот пытался повернуть лайнер, как будто бы на его пути возникло неожиданное препятствие, сообщает «Газета.Ру».
«На таких самолетах во время взлета не пользуются педалями для поворота руля направления.
А по отрывкам разговоров в кабине Ту-154Б-2, зафиксированным средствами объективного контроля, выяснилось, что командир корабля использовал эти педали. Зачем – пока объяснить трудно», – рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
При этом, собеседник издания добавил, что какое именно препятствие могло возникнуть на пути лайнера, пока неизвестно. «Возможно, стая птиц или даже мираж», – добавил он.
При этом, специалисты комиссии по расследованию авиакатастрофы отвергли версии внешнего воздействия и технической неисправности Ту-154. Эксперты установили, что все системы самолета работали исправно до того, как он соприкоснулся с поверхностью моря.
И даже 30-летний возраст лайнера никак не сказался на его летной способности.
Тем временем, на месте крушения Ту-154 начали находить новые останки тел погибших, а также обломки самолета, передает РИА Новости. На данный момент, водолазам удалось извлечь на поверхность семь фрагментов тел и 78 частей лайнера.
Напомним, что лайнер Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.Еще по этой теме