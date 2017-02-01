Крушение Ту-154: появились новые неожиданные данные

В деле о крушении лайнера Ту-154 в Сочи появились новые неожиданные данные. Как выяснили специалисты, перед падением командир экипажа жал на педали поворота руля направления, которые обычно не используются при взлете.

Таким образом, новые данные говорят о том, что пилот пытался повернуть лайнер, как будто бы на его пути возникло неожиданное препятствие, сообщает «Газета.Ру».

«На таких самолетах во время взлета не пользуются педалями для поворота руля направления.

А по отрывкам разговоров в кабине Ту-154Б-2, зафиксированным средствами объективного контроля, выяснилось, что командир корабля использовал эти педали. Зачем – пока объяснить трудно», – рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

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При этом, собеседник издания добавил, что какое именно препятствие могло возникнуть на пути лайнера, пока неизвестно. «Возможно, стая птиц или даже мираж», – добавил он.

При этом, специалисты комиссии по расследованию авиакатастрофы отвергли версии внешнего воздействия и технической неисправности Ту-154. Эксперты установили, что все системы самолета работали исправно до того, как он соприкоснулся с поверхностью моря.

И даже 30-летний возраст лайнера никак не сказался на его летной способности.

Тем временем, на месте крушения Ту-154 начали находить новые останки тел погибших, а также обломки самолета, передает РИА Новости. На данный момент, водолазам удалось извлечь на поверхность семь фрагментов тел и 78 частей лайнера.

Напомним, что лайнер Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

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