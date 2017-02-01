Крушение Ту-154: появились новые неожиданные данные

 

Фото: TASS/Scanpix

В деле о крушении лайнера Ту-154 в Сочи появились новые неожиданные данные. Как выяснили специалисты, перед падением командир экипажа жал на педали поворота руля направления, которые обычно не используются при взлете.

Еще по этой теме

Таким образом, новые данные говорят о том, что пилот пытался повернуть лайнер, как будто бы на его пути возникло неожиданное препятствие, сообщает «Газета.Ру».

«На таких самолетах во время взлета не пользуются педалями для поворота руля направления.

А по отрывкам разговоров в кабине Ту-154Б-2, зафиксированным средствами объективного контроля, выяснилось, что командир корабля использовал эти педали. Зачем – пока объяснить трудно», – рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

Реклама

При этом, собеседник издания добавил, что какое именно препятствие могло возникнуть на пути лайнера, пока неизвестно. «Возможно, стая птиц или даже мираж», – добавил он.

При этом, специалисты комиссии по расследованию авиакатастрофы отвергли версии внешнего воздействия и технической неисправности Ту-154. Эксперты установили, что все системы самолета работали исправно до того, как он соприкоснулся с поверхностью моря.

И даже 30-летний возраст лайнера никак не сказался на его летной способности.

Тем временем, на месте крушения Ту-154 начали находить новые останки тел погибших, а также обломки самолета, передает РИА Новости. На данный момент, водолазам удалось извлечь на поверхность семь фрагментов тел и 78 частей лайнера.

Напомним, что лайнер Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

Еще по этой теме
Крушение Ту-154. Следствие отбросило версию теракта

Крушение Ту-154. Следствие отбросило версию теракта

Очевидцы засняли посадку Ту-154 с неисправным двигателем в Якутии

Очевидцы засняли посадку Ту-154 с неисправным двигателем в Якутии

Причина крушения самолета ТУ-154 в Сочи установлена: это не теракт

Причина крушения самолета ТУ-154 в Сочи установлена: это не теракт


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR

reklama.vesti.lv

Дмитрий Нагиев откровенно о разводе: Без любви все бессмысленно Wo&Men

Дмитрий Нагиев откровенно о разводе: Без любви все бессмысленно

Лайма Вайкуле рассказала о лечении по телефону и второй семье Showbiz

Лайма Вайкуле рассказала о лечении по телефону и второй семье

Видео с «переодеванием» Трампа стало хитом в Сети Wo&Men

Видео с «переодеванием» Трампа стало хитом в Сети

Google назвал самую популярную марку авто Hi-Tech

Google назвал самую популярную марку авто

Тайна сморщенной кожи после душа раскрыта Hi-Tech

Тайна сморщенной кожи после душа раскрыта

За рубежом

Авиакатастрофы

TVNET спрашивает

Чего Вы ждете от назначения нового посла РФ в Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!

Темы

 