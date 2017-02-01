«Газпром» уменьшил поставки газа в Европу по «Северному потоку»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


В результате судебного запрета по иску польской газовой компании PGNiG «Газпром» сократил объемы прокачки газа по «Северному потоку» и его восточной магистрали OPAL.

«Газпром» с 1 февраля сократил объем поставок газа по «Северному потоку» и его восточному отводу OPAL. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов, уменьшение подачи вызвано судебным запретом, наложенным по иску польской газовой компании PGNiG.

Польская сторона выступила с протестом в Европейском суде и суде Дюссельдорфа против договоренности «Газпрома» с Еврокомиссией о максимальном использовании OPAL. В иске компании PGNiG говорится, что данная договоренность навредит загрузке ее транзитных магистралей. В ответ «Газпром» подал заявку в Европейский суд, попросив включить его в процесс в качестве заинтересованной стороны.

Реклама

В конце 2016 года Европейский суд обратился к Еврокомиссии и PGNiG с просьбой предоставить информацию о влиянии OPAL на региональное газоснабжение. В ответ польская сторона заявила, что на время рассмотрения иска решение Брюсселя о максимальном использовании «Газпромом» мощностей OPAL приостанавливается.

Несмотря на снижение объемов поставок по «Северному потоку», российский газовый концерн не намерен увеличивать транзит через Украину, отмечает «Интерфакс».

Еще по этой теме
Газпром выдал 310 миллионов евро на Турецкий поток

Газпром выдал 310 миллионов евро на Турецкий поток

Газпром выставил Украине счет на $5,3 млрд

Газпром выставил Украине счет на $5,3 млрд

«Газпром» купил 34,1% в латвийском газовом операторе

«Газпром» купил 34,1% в латвийском газовом операторе


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Google назвал самую популярную марку авто Hi-Tech

Google назвал самую популярную марку авто

Лайма Вайкуле рассказала о лечении по телефону и второй семье Showbiz

Лайма Вайкуле рассказала о лечении по телефону и второй семье

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud Hi-Tech

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud

Известная актриса о Максиме Аверине и родах Showbiz

Известная актриса о Максиме Аверине и родах

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой Wo&Men

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Газпром

TVNET спрашивает

Чего Вы ждете от назначения нового посла РФ в Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJU
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJU
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU

Темы

 