«Газпром» уменьшил поставки газа в Европу по «Северному потоку»

В результате судебного запрета по иску польской газовой компании PGNiG «Газпром» сократил объемы прокачки газа по «Северному потоку» и его восточной магистрали OPAL.

«Газпром» с 1 февраля сократил объем поставок газа по «Северному потоку» и его восточному отводу OPAL. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов, уменьшение подачи вызвано судебным запретом, наложенным по иску польской газовой компании PGNiG.

Польская сторона выступила с протестом в Европейском суде и суде Дюссельдорфа против договоренности «Газпрома» с Еврокомиссией о максимальном использовании OPAL. В иске компании PGNiG говорится, что данная договоренность навредит загрузке ее транзитных магистралей. В ответ «Газпром» подал заявку в Европейский суд, попросив включить его в процесс в качестве заинтересованной стороны.

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В конце 2016 года Европейский суд обратился к Еврокомиссии и PGNiG с просьбой предоставить информацию о влиянии OPAL на региональное газоснабжение. В ответ польская сторона заявила, что на время рассмотрения иска решение Брюсселя о максимальном использовании «Газпромом» мощностей OPAL приостанавливается.

Несмотря на снижение объемов поставок по «Северному потоку», российский газовый концерн не намерен увеличивать транзит через Украину, отмечает «Интерфакс».

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