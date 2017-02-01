При досмотре в немецком аэропорту женщину заставили сцеживать молоко

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Гражданка Сингапура Гиятхири Бос пожаловалась на действие полиции в аэропорту Франкфурта. Молокоотсос в багаже у женщины вызвал подозрение, поскольку она путешествовала без ребёнка. Ей пришлось пройти в отдельную комнату для досмотра и по требованию показать, что у неё есть лактация.

Гиятхири Бос, гражданка Сингапура, собиралась лететь из Франкфурта в Париж, но её багаж вызвал подозрение у сотрудников аэропорта, сообщил ВВС 31 января. Женщина взяла в ручную кладь молокоотсос (устройство для сцеживания молока у кормящих мам), и сотрудников смутило, что путешествовала она без ребёнка.

У них была скептическая интонация. «Вы кормите грудью? А где тогда ваш ребёнок? Он в Сингапуре?».

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К 33-летней Гиятхири вызвали сотрудника полиции, которая провела её в отдельную комнату для досмотра. По словам Бос, женщина-полицейский не верила, что у неё лактация, и попросила доказать это.

«Она попросила меня поднять блузку и показать грудь. Она хотела, чтобы я вручную сцедила немного молока. Я была шокирована.

Я просто выполняла процедуру. И ещё я была совсем одна и не знала, что случится со мной, если они захотят создать мне проблемы".

После того как мать двоих детей выполнила процедуру, охранники ещё раз осмотрели её молокоотсос и только тогда Гиятхири смогла пройти на свой рейс.

"Только когда я вышла из комнаты, до меня начало доходить, что именно произошло. Я заплакала. Я была ужасно расстроена».

Представитель полиции в аэропорту Франкфурта заявил ВВС, что дополнительный досмотр пассажира проводят, если подозревают, что он может перевозить взрывчатку.

Кормление грудью в общественных местах является одной из самых спорных и обсуждаемых тем. Так публикация фотографии кормящей женщины в метро в Китае с провокационной подписью вызвала возмущение тысяч людей.


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