СМИ: Белый дом запретил своим представителям участвовать в программах CNN

В прессе появилась информация о том, что Белый дом отказывается отправлять своих представителей на съемки передач телеканала CNN.

Как пишет газета Politico, CNN в своем эфире лишился голоса новой американской администрации в связи с тем, что ее представителям запретили участвовать в программах этого канала. Издание приводит высказывание одного из чиновников Белого дома: «Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий, а CNN не является таким местом». При этом сообщается, что запрет не носит постоянного характера.

По данным Politico, на вопросы сотрудников телеканала представители администрации продолжают отвечать, однако в последнее время в эфире CNN не появлялись ни пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, ни советник президента США Келлиэнн Конуэй. При этом Спайсер заявил, что на ежедневных брифингах отвечает на вопросы репортеров телеканала,

но «не собирается сидеть и общаться с людьми, которые не имеют никакого желания что-либо правильно понять».

Один из корреспондентов CNN предположил, что Белый дом пытается наказать телеканал и снизить рейтинги. Конфликт Дональда Трампа с американскими СМИ обострился в конце января, после подписания указа о мигрантах. Новый глава Белого дома обвинил прессу в неверной трактовке его миграционной политики и подчеркнул, что речь не идет о полном запрете для мусульман, как преподносят это медиа.

У Дональда Трампа сложились непростые отношения с американскими СМИ, многие из которых новый глава государства обвиняет в необъективности и непрофессионализме. Аббревиатуру CNN Трамп расшифровывал как Clinton News Network («Новостная сеть Клинтон») и заявлял, что канал помогал на выборах его сопернице Хиллари Клинтон. Кроме того, президент выступал с критикой в адрес The New York Times и The Washington Post.

