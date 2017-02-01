Зачем Литве забор с Россией: Глава МИД Линкявичюс объясняет

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Жанне Немцовой рассказал, зачем Литва строит забор на границе с Калиниградской областью.

- Литва приняла решение о строительстве забора на границе с Калининградской областью. Его длина 130 км, высота - 2 м. Зачем нужен забор, если вы, в частности, говорите, что Россия уже давно не ведет войну с помощью танков, а ведет информационную войну?

- Там же не стена, там забор. И, кстати, фрагменты забора стоят уже давно и на границе с Беларусью. Есть причины для строительства забора: контрабанда, болезни зверей, эпидемии. Надо иметь в виду, что это не противотанковые барьеры.

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- Этот шаг не связан с тем, что вы видите военную угрозу со стороны России?

- Мы просто очень ответственно относимся к охране внешней границы Евросоюза. Забор не является препятствием для военного вторжения.

- Но такое решение принято в момент напряженности в отношениях Литвы с Россией. Это совпадение?

- Это действительно не связано с военной угрозой. Что может дать забор? Он может защитить от какого-то злого соседа, и то вряд ли. Речь идет о бытовом восприятии.

- Я правильно понимаю, что стоимость этого проекта 30 миллионов евро?

- Я даже не знаю, сколько это стоит.

- Но ЕС отказал в финансировании строительства этого забора?

- Так бывает, что некоторые проекты поддерживаются, а некоторые - нет.

Напомним, что на строительство стены будет потрачено 3,6 миллиона евро. Конкурс на строительство забора, протяженность которого составит около 135 километров, планируется объявить в ближайшее время. Он будет пролегать от округа Вистиче (там пересекаются границы Польши, Литвы и России) до Нямунаса. При этом длина сухопутной границы Литвы с Калининградской областью составляет 288 километров.

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