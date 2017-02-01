Страшная авария в Москве: погибли сразу восемь человек

В Новой Москве произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Жертвами ДТП стали восемь человек, еще четверо пострадали. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы России.

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Инцидент, по словам собеседника агентства, произошел на повороте в сторону деревни Коротыгино.

Как рассказали РИА Новости в главном управлении МЧС по Москве, после столкновения один из автомобилей загорелся. Спасатели пытаются извлечь людей, заблокированных внутри транспортного средства. Для эвакуации пострадавших к месту происшествия вылетел вертолет Московского авиационного центра.

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РЕН ТВ уточняет, что столкнулись УАЗ и Toyota. Известно, что пожар начался в отечественной машине. По информации источника телеканала, в иномарке находились граждане Киргизии.

Первые кадры с места аварии

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