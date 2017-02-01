Смена интонаций. Реакция США на бои в Авдеевке

01.02.2017 Киев, похороны военнослужащего
 

01.02.2017 Киев, похороны военнослужащего. Фото: REUTERS/Scanpix

Как в Вашингтоне отреагировали на новую эскалацию конфликта на Востоке Украины.

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Вчера весь день Украина апеллировала к международным организациям из-за активизации боев под Авдеевкой. Эта тема обсуждалась на заседании Совбеза ООН и ОБСЕ.

Вместе с тем, особо ожидалась реакция на эскалацию конфликта на Востоке Украины со стороны новой президентской администрации США. И она удивила своей мягкостью.

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Две большие разницы

Госдеп США выразил обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвал к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ.

«Мы также подтверждаем поддержку США полного выполнения Минских соглашений», – отмечается в заявлении.

В конце декабря во время активизации боев на Светлодарской дуге реакция Госдепа была несколько иной.

Тогда Государственный департамент прямо назвал Россию виновной в обострении ситуации на Донбассе.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины. В течение последних двух дней шесть украинских военнослужащих были убиты и 33 ранены, и российско-сепаратистские силы пытались захватить дополнительную украинскую территорию, это является самым высоким показателем потерь в живой силе, который мы видели с июня 2015 года», - отмечал спикер Госдепа Джон Кирби.

Он призвал Россию использовать влияние на сепаратистов, чтобы остановить насилие и позволить ОБСЕ получить полный доступ для мониторинга ситуации.

Посол обеспокоен

Посол США Мари Йованович прокомментировала ситуацию под Авдеевкой, заявив, что обеспокоена судьбой жителей города, особенно детей.

«Очень беспокоюсь за жителей Авдеевки, особенно за 2500 детей, которые находятся без воды, электричества, после обрыва линий электропередач», – говорится в сообщении посольства США.

Twitter

Отсутствие коммуникаций?

С предыдущей американской администрацией президент Петр Порошенко был постоянно на связи.

Вице-президент Джо Байден и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд были очень вовлечены в украинские дела, поэтому проблем с донесением своей позиции до Белого Дома у Киева не было.

Сейчас ситуация изменилась.

После президентских выборов в США президент Украины общался с новым главой Белого Дома один раз – 15 ноября Порошенко поздравил его с победой.

Порошенко пытается привлечь внимание Трампа к Украине при помощи посредников.

Так, по данным РБК-Украина, 16 января на экономическом форуме в Давосе Порошенко общался на эту тему с премьером Великобритании Терезой Мэй. «Она 27 января должна была встречаться с Трампом, и президент просил ее в разговоре затронуть тему Украины и необходимости продолжения действий санкций», - говорит собеседник агентства.

Американская пресса удивляет

Издание The New York Times опубликовало материал о обострении на Донбассе, назвав войну в Украине гражданской.

Об этом свидетельствуют скриншоты материала журналиста Эндрю Крамера, не раз бывавшего в Украине. Заголовок звучал как «Ukraine Civil War Heats Up as U.S. Seeks Thaw With Russia», что переводится как «Гражданская война в Украине усиливается, в то время как США стремятся к оттепели с Россией».

Спустя некоторое время заголовок был изменен: из него убрали слово civil, то есть гражданский.

В данный момент на странице NYT говорится просто о войне в Украине.

Рано паниковать

В заявлении госдепартамента США прозвучала стандартная дипломатическая фраза «глубоко озабочены», отметил в комментарии Корреспондент.net старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли.

«Они должны были выбрать хоть какую-то реакцию, поэтому пока выбрали такую обтекаемую форму. Точно также после аннексии Крыма выражал «глубокую озабоченность» и Барак Обама. Но учитывая, что сейчас в госдепе идут перестановки, нет ничего странного. Ведь позиция по Украине пока не сформирована. Не назначен пока и сотрудник, который бы, вместо Виктории Нуланд, будет заниматься Евразией и Украиной, в частности», - считает эксперт.

По его словам, не стоит забывать и о том, что Госдеп самостоятельно не вырабатывает позицию, он ответственен за реализацию внешнеполитического курса, который формирует администрация президента.

«Поэтому в ближайшее время, как минимум до назначения Рекса Тиллерсона госсекретарем, позиция по Украине не будет сформирована. Также это будет связано и с тем, как договорится Путин с Трампом по совместным действиям в Сирии. И что Путин сможет предложить Трампу, а не наоборот, как это звучит в российской и американской прессе», - констатирует Яли.

Историк полагает, что Путин как раз и пользуется моментом неопределенности позиции и перестановок, чтобы усилить свою позицию в переговорах, как это всегда происходило на Донбассе перед каждой важной встречей.

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