Смена интонаций. Реакция США на бои в Авдеевке

Вчера весь день Украина апеллировала к международным организациям из-за активизации боев под Авдеевкой. Эта тема обсуждалась на заседании Совбеза ООН и ОБСЕ.

Вместе с тем, особо ожидалась реакция на эскалацию конфликта на Востоке Украины со стороны новой президентской администрации США. И она удивила своей мягкостью.

Две большие разницы

Госдеп США выразил обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвал к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ.

«Мы также подтверждаем поддержку США полного выполнения Минских соглашений», – отмечается в заявлении.

В конце декабря во время активизации боев на Светлодарской дуге реакция Госдепа была несколько иной.

Тогда Государственный департамент прямо назвал Россию виновной в обострении ситуации на Донбассе.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины. В течение последних двух дней шесть украинских военнослужащих были убиты и 33 ранены, и российско-сепаратистские силы пытались захватить дополнительную украинскую территорию, это является самым высоким показателем потерь в живой силе, который мы видели с июня 2015 года», - отмечал спикер Госдепа Джон Кирби.

Он призвал Россию использовать влияние на сепаратистов, чтобы остановить насилие и позволить ОБСЕ получить полный доступ для мониторинга ситуации.

Посол обеспокоен

Посол США Мари Йованович прокомментировала ситуацию под Авдеевкой, заявив, что обеспокоена судьбой жителей города, особенно детей.

«Очень беспокоюсь за жителей Авдеевки, особенно за 2500 детей, которые находятся без воды, электричества, после обрыва линий электропередач», – говорится в сообщении посольства США.

