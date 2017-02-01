Польша подаст в суд на Россию из-за отказа передать обломки самолета

Польские власти намерены подать жалобу в Международный суд ООН в Гааге в связи с расследованием российскими правоохранительными органами авиакатастрофы разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154М и отказом российской стороны передать Варшаве обломки лайнера, на котором летела официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским.

«Сначала на протяжении года мы пытались проверить, есть ли возможность напрямую достучаться до россиян. Мы также пытались получить поддержку некоторых наших союзников, организаций, к которым мы принадлежим», - заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, подчеркнув, что «российская сторона отвечает отрицательно» (цитата по ТАСС).

«Так как этому делу уже семь лет, наши возможности исчерпаны. Из-за этого в данный момент завершается процесс написания жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы ее представим», - добавил дипломат, отметив что сроки подачи иска зависят от юристов, но «речь идет о днях или неделях».

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В середине января МИД РФ ответило на озвученное ранее требование Польши передать ей текст переговоров между пилотом и пассажирами разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154М. В ведомстве заявили, что все записи речевого самописца воздушного судна Варшава уже получила.

































Aizvērt В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







Во время большой пресс-конференции 23 декабря в ответ на вопрос польского журналиста о ходе расследования катастрофы Ту-154 под Смоленском Путин сообщил, что «лично читал переговоры пилота и человека из охраны погибшего президента, который зашел в кабину». По словам президента РФ, вошедший в кабину человек в приказном тоне требовал посадки, несмотря на возражения пилота.

При этом Путин призвал «прекратить всякие спекуляции» по поводу расследования катастрофы. «Чего спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это. Не надо использовать это для какого-то нагнетания в межгосударственных отношениях, вот и все», - отрезал президент РФ.

В сентябре 2016 года польская специальная комиссия, занимающаяся расследованием причин катастрофы, нашла ряд нестыковок в материалах дела. По словам главы комиссии Вацлава Берчиньского, в частности, после крушения обломки самолета были перемещены. Польша также готовит новые обвинения российским диспетчерам, подозревая их в умышленном доведении рейса до катастрофы в воздухе.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши в составе 96 человек во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. Пилот сажал лайнер в условиях плохой видимости. Самолет несколько метров не дотянул до полосы и столкнулся с деревьями, а затем с землей. Все находившиеся на его борту погибли.

Расследование катастрофы вели как российская, так и польская сторона, а также Межгосударственный авиационный комитет. В 2015 году польская прокуратура предъявила обвинения работавшим в день трагедии российским диспетчерам, которым вменяется создание ситуации непосредственной опасности в воздухе, а также неумышленное доведение до катастрофы в воздушном пространстве. В то же время прокуроры признали, что главной причиной крушения стала ошибка пилотов, которые пошли на снижение самолета ниже минимально допустимой для этого высоты.