Пентагон потребует увеличить свой бюджет для войны с ИГ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Американское военное ведомство потребует пересмотра своего бюджета в сторону увеличения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на докладную записку за подписью нового министра обороны Джеймса Мэттиса, оказавшуюся в распоряжении агентства.

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Точные суммы пока не называются, говорится лишь, что существенное увеличение расходов необходимо, чтобы устранить имеющиеся недостатки в подготовке и снаряжении войск, а также удовлетворить новым требованиям, возникшим в связи с активизацией кампании против «Исламского государства». Мэттис также настаивает на увеличении бюджета и составлении стратегического плана на будущие годы.

В субботу, 28 января, президент США Дональд Трамп поставил задачу своей администрации найти новых зарубежных союзников для коалиции, ведущей борьбу против ИГ. В меморандуме он предписал немедленно приступить к созданию комплексного плана победы над террористами. В течение 30 дней министр обороны обязан представить главе государства предварительный проект, который, в том числе, должен предусматривать «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».

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Помимо этого, правительству США поручено модернизировать механизмы пресечения финансовой поддержки ИГ, в том числе незаконной торговли нефтью и антиквариатом, а также усилить меры по борьбе с пропагандой терроризма, прежде всего в интернете.


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