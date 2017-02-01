СМИ: Россия обстреляла военный самолет Украины

 

Фото: АН

В Черном море над Одесским газовым месторождением с утра был обстрелян самолет Военно-морских сил Украины Ан-26, пишет Думская со ссылкой на источники в ВМСУ.

«По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с захваченной Российской федерацией буровой установки (так называемой «вышки Бойко«). Машина получила повреждение корпуса, экипаж не пострадал», - пишет издание.

Отмечается, что территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Россияне обстреляли самолет Военно-морских сил Украины

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Напомним, на прошлой неделе в ВМС заявили об обстреле украинского судна Россией.


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