СМИ: Россия обстреляла военный самолет Украины

В Черном море над Одесским газовым месторождением с утра был обстрелян самолет Военно-морских сил Украины Ан-26, пишет Думская со ссылкой на источники в ВМСУ.
«По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с захваченной Российской федерацией буровой установки (так называемой «вышки Бойко«). Машина получила повреждение корпуса, экипаж не пострадал», - пишет издание.
Отмечается, что территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.
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Напомним, на прошлой неделе в ВМС заявили об обстреле украинского судна Россией.