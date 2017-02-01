В США дорожает бекон: запасы упали до 50-летнего минимума

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Промышленные запасы бекона в США упали до минимума за 50 лет, сообщает USA Today в среду, 1 февраля. Резервы продукта в январе составили 17,8 миллиона фунтов (около восьми тысяч тонн).

Явление объясняется тем, что фермеры не успевают за ростом спроса на этот продукт в стране. В результате цены в последнее время стабильно повышаются. В частности, в январе они поднялись на 20 процентов.

По словам президента Совета по свинине штата Огайо Рича Дитона, хозяйства устанавливают рекорды по выращиванию свинины, и все-таки запасы сокращаются. Он добавил, что

спрос на замороженный бекон растет быстрее, чем возможности АПК по производству и продаже свинины.

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В то же время он заверил американцев, что хотя бекон может подорожать для потребителей, индустрия обеспечит отсутствие дефицита продукта.


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