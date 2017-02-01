В НАТО призвали Россию повлиять на сепаратистов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Scanpix

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с министром обороны Ливии высказал опасения по поводу ситуации на востоке Украины.

Еще по этой теме

Столтенберг назвал бои под Авдеевкой, продолжающиеся несколько дней, самым крупным обострением ситуации за длительное время.

Кроме того, глава альянса заявил, что соглашение о прекращении огня на востоке Украины было нарушено более 5600 раз за последние дни. В результате этого около 20 тысяч человек остались без электричества в условиях низких температур.

Реклама

Генсек также отметил необходимость выполнения Минских соглашений.

Напомним, за прошедшие сутки противник 86 раз открывал огонь по позициям сил АТО. Сообщается об одном погибшем и девяти раненых.

Еще по этой теме
Украина через ООН призвала Россию «прекратить бои» в Авдеевке

Украина через ООН призвала Россию «прекратить бои» в Авдеевке

ОБСЕ проведет экстренное совещание из-за ситуации в Авдеевке

ОБСЕ проведет экстренное совещание из-за ситуации в Авдеевке

ЕС призвал прекратить бои под Авдеевкой

ЕС призвал прекратить бои под Авдеевкой


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 420000 EUR

reklama.vesti.lv

Кончаловский показал дочь изумительной красоты Showbiz

Кончаловский показал дочь изумительной красоты

Геймеры впечатлились редактором гениталий в игре Conan Exiles Hi-Tech

Геймеры впечатлились редактором гениталий в игре Conan Exiles

Последний путь: приметы и суеверия после смерти Wo&Men

Последний путь: приметы и суеверия после смерти

Известная актриса о Максиме Аверине и родах Showbiz

Известная актриса о Максиме Аверине и родах

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой Wo&Men

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Украина

TVNET спрашивает

Чего Вы ждете от назначения нового посла РФ в Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A

Темы

 