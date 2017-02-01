ОБСЕ заявила о согласии сторон в Донбассе отвести тяжелое вооружение

Мартин Сайдик
 

Мартин Сайдик. Фото: AP/Scanpix

Стороны конфликта в Донбассе согласились отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения к 5 февраля. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартина Сайдика.

Еще по этой теме

Как отмечает агентство, Трехсторонняя контактная группа, работающая в столице Белоруссии, приняла заявление об отводе к указанному сроку тяжелого вооружения. «Все были согласны с этим», — прокомментировал достигнутую договоренность Сайдик.

В то же время он подчеркнул, что

никаких санкций за нарушение этого пункта заявления контактной группы не предусмотрено.

Реклама

Ранее в среду в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о прекращении обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В тот же день глава ДНР Александр Захарченко назвал число погибших украинских военнослужащих с момента обострения ситуации в Донбассе. По его словам, киевские силовики потеряли свыше 200 человек убитыми и ранеными. Представитель Киева в тот же день признал, что украинская армия предприняла попытку наступления в Донбассе.

Боевые действия на юго-востоке Украины активизировались в период с 29 по 31 января. Наиболее ожесточенные бои шли близ города Авдеевка (находящегося примерно в 20 километрах от Донецка).

В Трехстороннюю контактную группу в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины входят представители России, Украины и ОБСЕ. В ее работе также принимают участие делегаты от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Еще по этой теме
Украина через ООН призвала Россию «прекратить бои» в Авдеевке

Украина через ООН призвала Россию «прекратить бои» в Авдеевке

ОБСЕ проведет экстренное совещание из-за ситуации в Авдеевке

ОБСЕ проведет экстренное совещание из-за ситуации в Авдеевке

ЕС призвал прекратить бои под Авдеевкой

ЕС призвал прекратить бои под Авдеевкой


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 408000 EUR
Дом
Дом, Salacgrīvas pag., 2500 EUR

reklama.vesti.lv

Геймеры впечатлились редактором гениталий в игре Conan Exiles Hi-Tech

Геймеры впечатлились редактором гениталий в игре Conan Exiles

Дочь Екатерины Климовой поразила сходством с мамой Showbiz

Дочь Екатерины Климовой поразила сходством с мамой

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой Wo&Men

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Онкологи спрогнозировали уровень смертности от рака в Европе Hi-Tech

Онкологи спрогнозировали уровень смертности от рака в Европе

Кончаловский показал дочь изумительной красоты Showbiz

Кончаловский показал дочь изумительной красоты

Украина

TVNET спрашивает

Чего Вы ждете от назначения нового посла РФ в Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI

Темы

 