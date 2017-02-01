ОБСЕ заявила о согласии сторон в Донбассе отвести тяжелое вооружение

Стороны конфликта в Донбассе согласились отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения к 5 февраля. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартина Сайдика.

Как отмечает агентство, Трехсторонняя контактная группа, работающая в столице Белоруссии, приняла заявление об отводе к указанному сроку тяжелого вооружения. «Все были согласны с этим», — прокомментировал достигнутую договоренность Сайдик.

В то же время он подчеркнул, что

никаких санкций за нарушение этого пункта заявления контактной группы не предусмотрено.

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Ранее в среду в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о прекращении обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В тот же день глава ДНР Александр Захарченко назвал число погибших украинских военнослужащих с момента обострения ситуации в Донбассе. По его словам, киевские силовики потеряли свыше 200 человек убитыми и ранеными. Представитель Киева в тот же день признал, что украинская армия предприняла попытку наступления в Донбассе.

Боевые действия на юго-востоке Украины активизировались в период с 29 по 31 января. Наиболее ожесточенные бои шли близ города Авдеевка (находящегося примерно в 20 километрах от Донецка).

В Трехстороннюю контактную группу в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины входят представители России, Украины и ОБСЕ. В ее работе также принимают участие делегаты от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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