РФ ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Российская ФСБ создала пограничную зону на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Беларусью. Об этом говорится в приказах директора ведомства Александра Бортникова, опубликованных на портале правовой информации.

Эти пограничные зоны необходимы для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ».

Региональные управления ФСБ в Смоленской, Псковской, Брянской области должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

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Раньше такой пограничной зоны на границах России с Беларусью не было.

Напомним, 9 января Беларусь ввела пятидневный безвиз для граждан 80 стран мира. Указ белорусского президента Александра Лукашенко распространяется на 39 стран Европы, включая весь ЕС, а также США, Японию, Бразилию, Индонезию и другие государства.

При этом между Беларусью и Россией действует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Минск, могут проникнуть на территорию России.

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